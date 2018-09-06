В ходе учений ВКС и ВМФ в Средиземном море совершено более 50 вылетов

Гвардейский ракетный крейсер Москва во время учений в Средиземном море. Архивное фото

Гвардейский ракетный крейсер Москва во время учений в Средиземном море. Архивное фото

ЛАТАКИЯ (Сирия), 6 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие в рамках учений группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил РФ в Средиземном море выполнили более 50 боевых упражнений, а авиация в ходе 50 вылетов отработала 15 дозаправок самолетов в воздухе, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

"В настоящее время силами Военно-морского флота и Воздушно-космических сил РФ успешно выполнено более 50 боевых упражнений, совершено более 50 вылетов морской авиации ВМФ, в ходе которых выполнено 15 дозаправок в воздухе", — сказал Королев в ходе инспекции учения в Сирии.

Он добавил, что военнослужащие также провели 150 тренировок корабельных боевых расчетов. "Хочу отметить, что такие маневры проводятся впервые в истории современной России, и в них принимают участие современные боевые корабли, суда обеспечения и морская авиация", — добавил адмирал.

Как сообщалось ранее, межвидовое учение группировки войск ВМФ и ВКС России в Средиземном море проходит впервые в новейшей истории России с 1 по 8 сентября. Учебные задачи отрабатывают 26 боевых кораблей и судов Военно-Морского Флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата. В рамках маневров планируется провести практические ракетные стрельбы.