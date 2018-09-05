МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Холдинг "Российские космические системы" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") опубликовал уникальные фотографии создания первой советской дальнобойной баллистической ракеты Р-1, испытанной 70 лет назад, сообщили в пресс-службе РКС.

Фотографии элементов автономной системы управления ракеты сделали и собрали в альбом в 1950 году специалисты НИИ-885 (сегодня — РКС). До сих пор документ оставался недоступным для широкой аудитории.

Отмечается, что Р-1 была аналогом немецкой ракеты "Фау-2", которую советские специалисты, включая сотрудников НИИ-885, изучали после войны. Постановление Совета министров СССР о создании Р-1, выпущенное 13 мая 1946 года, положило начало советской ракетно-космической промышленности, став датой рождения многих профильных предприятий отрасли, в том числе НИИ-885.

В НИИ-885 было создано два базовых подразделения, одно их которых возглавил главный конструктор автономных систем управления Николай Пилюгин, а второе — главный конструктор систем радиоуправления Михаил Рязанский. Оба они входили в совет главных конструкторов, созданный Сергеем Королевым, и активно продвигали свои направления. При создании Р-1 за основу взяли автономную систему управления "Фау-2", но по мере увеличении дальности полета ракет стали применяться обе системы.

Автономная система управления Р-1, создаваемая под руководством Пилюгина, стала итогом переосмысления советскими инженерами немецкого аналога. Сначала они тщательно исследовали и полностью воспроизвели оригинальную систему управления "Фау-2". И уже на основе этого опыта приступили к созданию собственной системы управления с применением отечественных элементов и материалов.

Ракета имела одноконтурную систему управления — контролировать во время полета можно было только угловое положение оси ракеты и момент выключения двигателей. Наведение велось по таблицам пуска по цели с заранее известными координатами — задавалось направление пуска и время работы двигателя ракеты. Вся информация, необходимая для управления движением, поступала с гироскопов и акселерометров.

"При организации производства приборов системы автономного управления специалистам пришлось столкнуться с целым рядом проблем — от технологических трудностей предприятий-поставщиков до полного отсутствия в СССР требуемой компонентной базы", — добавили в пресс-службе.

Так, производство некоторых компонентов наладили специально для проекта, оно шло параллельно с испытаниями первых образцов.