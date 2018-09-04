Шойгу сообщил о начале ремонта атомной подлодки "Брянск"

Москва, 4 сентября – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о начале ремонта атомной подводной лодки "Брянск", спуске на воду двух кораблей ВМФ и окончании ремонта двух подлодок.

"Группа ОСК приступила к ремонту атомной подводной лодки "Брянск" и тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", а также к строительству головных кораблей новых проектов", — сказал министр на селекторном совещании в Минобороны во вторник.

"В текущем году … завершена постройка четырех кораблей и специальных судов дальней морской и океанской зоны", — добавил он.

По его словам, отремонтированы атомная и дизельная подводные лодки "Тула" и "Дмитров", ракетный крейсер "Маршал Устинов", спущены на воду базовый тральщик "Иван Антонов" и спасательное буксирное судно "Капитан Гурьев.

Подводные стратегические ракетоносцы проекта 667БДРМ (к этому классу относится и подлодка "Брянск") строились на северодвинском предприятии "Севмаш". Имеют водоизмещение около 12 тысяч тонн, длину 166 метров, ширину 12 метров. Способны погружаться на глубину до 400 метров и развивать подводную скорость до 24 узлов. На вооружении каждой субмарины проекта стоят 16 баллистических ракет Р-29РМ "Синева". Экипаж — 140 человек.