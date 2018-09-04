На форуме "Армия-2018" заключены госконтракты на 130 млрд рублей

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Свыше одного миллиона человек посетило площадки международного военно-технического форума "Армия-2018", были заключены госконтракты на сумму более 130 миллиардов рублей, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Остановлюсь на ряде важных событий прошедшего месяца — 26 августа завершил работу международный военно-технический форум "Армия" и проводимая на его полях "Неделя национальной безопасности". За шесть дней на их площадках побывало свыше одного миллиона человек. Мероприятия освещали 2 тысяч представителей средств массовой информации", — сказал глава Минобороны на селекторном совещании.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом число участников, иностранных делегаций и экспертов увеличилось в среднем на 40%, свои разработки представило свыше 1,2 тысячи отечественных и зарубежных предприятий и организаций, были заключены госконтракты на сумму более 130 миллиардов рублей.

"Считаю, что форум проведён на высоком уровне. Нам удалось создать комфортную атмосферу для конструктивного общения и в очередной раз продемонстрировать зарубежным коллегам готовность к реализации совместных проектов", — добавил Шойгу.