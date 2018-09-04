Военный атташе посольства Эстонии посетит учения "Восток-2018"

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Военный атташе посольства Эстонии в России планирует принять участие в наблюдении за учениями "Восток-2018", сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе дипмиссии.

Маневры "Восток-2018" проводятся с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. Учения получили международный статус. В учении примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов — подразделения Китая и Монголии.

"Да, мы получили приглашение от Минобороны России наблюдать за учениями "Восток-2018 и планируем принять участие", — заявил представитель посольства.

Ранее в посольствах ФРГ, Великобритании, Греции, Венгрии и ряде других дипмиссий РИА Новости сообщили, что их военные атташе будут наблюдать за международными учениями "Восток-2018". В посольстве Дании отметили, что их военный атташе адмирал Ларс Йорген Йенсен не сможет принять участие в миссии из-за плотного графика, а также потому, что озвученные российской стороной даты учений не совпадают с теми, что анонсировались ранее.