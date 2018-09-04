Адмирал рассказал, почему России не нужны вертолетоносцы

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Россия способна строить вертолётоносцы, однако применение таких кораблей в составе ВМФ РФ было бы неэффективным из-за их уязвимости для ракет противника и совпадения функций с уже стоящими на вооружении кораблями другого класса, заявил РИА Новости во вторник бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006), адмирал Владимир Валуев.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что российские судостроители способны строить вертолётоносцы и готовы продавать их иностранным заказчикам при наличии соответствующего интереса.

"Наша судостроительная промышленность способна производить корабли любого класса. Другой вопрос – необходимость постройки тех или иных боевых кораблей и подводных лодок обуславливается военно-морской доктриной или той иной страны. Взвесив все за и против, наше военное руководство пришло к выводу, что строительство вертолётоносцев для ВМФ России нецелесообразно, поскольку их функции дублируют другие — уже имеющиеся у нас вооружения, в том числе десантные корабли", — сказал Валуев.

Адмирал также отметил, что в нынешних условиях, когда у потенциального противника России есть высокоточное оружие, вертолётоносцы зачастую становятся "плавучей мишенью".

"В этом случае жизнь вертолётоносца длится считанные часы, так как он становится первоочередной целью для ракет противника", — подчеркнул собеседник агентства.

При этом Валуев сошёлся во мнении с главой Минпромторга, что российские верфи имеют необходимые компетенции для строительства подобных кораблей на экспорт.

В свое время Россия планировала закупить вертолётоносцы у Франции. Контракт на поставку двух судов типа "Мистраль" был заключен в 2011 году, однако в 2015 году из-за санкций Москва и Париж приняли решение расторгнуть договор. В августе Мантуров сказал, что Россия вместо вертолётоносцев будет строить универсальные десантные корабли, которые будут способны нести вертолеты на своем борту. В свою очередь глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов сообщил РИА Новости, что ОСК построит для ВМФ РФ экспедиционный корабль.