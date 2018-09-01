Военная академия принимает в свои ряды лучших, заявил начальник Генштаба ВС

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов передал поздравления от министра обороны страны учащимся Военной академии и отметил, что в ее ряды принимают лучших офицеров, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Сегодня прославленная академия принимает в свои ряды лучших офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации, других силовых министерств и ведомств Российской Федерации и офицеров армий 18 государств мира", — сказал Герасимов.
Он также отметил, что сегодня в мире множатся и расширяются зоны нестабильности, не прекращаются вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и в Азии, продолжается "экспорт" радикализма и хаоса.
"Современная военно-политическая обстановка требует взвешенных подходов к обеспечению международной стабильности и строительству Вооруженных Сил. Сегодня как никогда важно не допустить войны, лишить агрессоров даже мысли о ее развязывании", – подчеркнул Герасимов.
Он заявил, что важной задачей является обучение искусству обеспечения обороны страны, международной безопасности, государственного и военного управления.
"Вас будут обучать высококвалифицированные педагоги, имеющие высокую научную подготовку и значительный педагогический стаж, солидный боевой опыт, прошедшие школу управления войсками и руководства органами военного управления", – добавил начальник Генштаба ВС РФ.
Герасимов также выразил уверенность, что учеба в академии будет способствовать развитию военного сотрудничества, укреплению дружественных отношений и взаимопонимания между государствами и народами.