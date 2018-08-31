Шойгу заявил об угрозе конфликтов в Арктике

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств, что может привести к нарастанию конфликтного потенциала в регионе, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, на котором рассматривался ход выполнения "майских" указов президента России 2012 и 2018 годов и его поручений по итогам совещаний в Сочи.

"Защита национальных интересов России в Арктическом регионе и его активное развитие остаются приоритетами деятельности Вооруженных Сил. Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном регионе", — сказал Шойгу.

По его словам, в настоящее время в северных широтах находятся ледоколы не только России, но и Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая.

Глава Минобороны подчеркнул, что для адекватного реагирования на существующие и прогнозируемые угрозы Северный флот продолжает реализацию Комплексного плана Минобороны по развитию возможностей группировок сил и войск в Арктике на период до 2020 года.

"Этой весной в его состав приняты ледокол "Илья Муромец" и морское судно тылового обеспечения "Эльбрус", летом — фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и большой десантный корабль "Иван Грен". Завершаются государственные испытания морского танкера "Академик Пашин", — подчеркнул глава оборонного ведомства.