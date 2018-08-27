"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны очередной полк С-400 "Триумф"

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Концерн "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", сообщили в понедельник в концерне.

"Концерн ВКО "Алмаз – Антей" досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф". Торжественная церемония прошла на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области", — говорится в релизе пресс-службы.

Перед передачей комплексы испытали, ЗРС успешно сопровождали реальные воздушные цели. "Приемо-сдаточные испытания прошли успешно", — констатировали в концерне.

С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.