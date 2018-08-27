В Минобороны рассказали, на что тратят военный бюджет

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия тратит две трети военного бюджета на разработку и закупку оружия, что составляет 70% военного бюджета, сообщил в понедельник в эфире радиостанции Вести ФМ советник министра обороны Андрей Ильницкий.

"На разработку и закупку оружия идет 70% военного бюджета", — сказал Ильницкий.

Как он отметил, военный бюджет России сейчас шестой в мире, на первом месте — бюджет США, который, по словам Ильницкого, превышает все бюджеты мира.

"Это гигантский бюджет, поэтому если Россия будет работать "вдогонку", то она обречена на поражение по несопоставимости возможностей и ресурсов. В этой связи нужно искать свои подходы к обеспечению безопасности страны", — сказал Ильницкий.

Он добавил, что об этом шла речь на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" на конференции по информационной безопасности "психологическая оборона" и на конференции по искусственному интеллекту.

Согласно одобренному правительством бюджету, расходы по разделу "Национальная оборона" в 2018 году — 943,6 миллиарда рублей, по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" — 1,3 триллиона рублей.