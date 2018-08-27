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Рекорды "Армии-2018". Чем запомнился крупнейший оборонный форум года

(обновлено: 08:12 27.08.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТанк Т-14 Армата на выставке Армия России – завтраТанк Т-14 Армата на выставке Армия России – завтра
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Двадцать шесть тысяч экспонатов, сотни образцов новейшего вооружения и тридцать подписанных контрактов на поставку военной техники — в подмосковной Кубинке завершился крупнейший ежегодный военно-технический салон "Армия-2018". В этот году в парк "Патриот" посмотреть на достижения оборонно-промышленного комплекса России съехались представители более ста государств. О самых важных соглашениях, заключенных на форуме, и наиболее интересных разработках — в материале РИА Новости. 

Долгожданная "Армата"

Один из самых ожидаемых контрактов — закупка Минобороны России крупной партии новейших танков Т-14 и боевых бронированных машин Т-15 на универсальной гусеничной платформе "Армата". До конца 2021-го в войска поступят 132 единицы техники. Первые девять военные получат уже в этом году.

Логотип ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Рособоронэкспорт на "Армии" подписал контрактов на 20,3 миллиарда рублей
Вице-премьер России Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс, заявил, что "Армата" превосходит зарубежные аналоги по некоторым показателям на 15-30 процентов. Российские разработки, таким образом, могут иметь колоссальный спрос на экспортном рынке.

Еще одно заметное соглашение — Воздушно-десантные войска до конца 2020-го получат 130 модернизированных боевых машин десанта БМД-4М и около 60 модернизированных бронетранспортеров БТР-МДМ. Кроме того, для крылатой пехоты капитально отремонтируют почти семьдесят БМП-3 и более двухсот БМП-2.

На демонстрационной площадке среди хорошо известных всему миру танков Т-72, гаубиц "Мста-С", огнеметных систем "Буратино" и "Солнцепек" оказалось и несколько дебютантов. Например, перспективный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО". Его главное орудие — 57-миллиметровая пушка скорострельностью 120 выстрелов в минуту. Другая новинка — колесная бронированная платформа "Бумеранг", предназначенная не только для перевозки военнослужащих, но и для борьбы с пехотой противника, бронетранспортерами и даже танками.

Возможности новейшей военной техники демонстрировались тут же: на территории парка "Патриот" состоялись масштабные показательные выступления. На поле боя выходили модернизированные танки Т-90М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-1АМ "Басурманин", зенитная установка ЗУ-23М "Спарка" и сверхлегкие ударные багги "Эскадрон".

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПерспективная российская боевая бронированная машина на базе универсальной гусеничной платформы "Армата" Т-15 на форуме "Армия-2018" в Кубинке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Перспективная российская боевая бронированная машина на базе универсальной гусеничной платформы "Армата" Т-15 на форуме "Армия-2018" в Кубинке

Авианосцы и беспилотники

Особое внимание традиционно уделили Военно-морскому флоту. Свои топовые разработки представили десятки конструкторских бюро и судостроительных компаний — перспективные боевые корабли, подводные лодки, вооружение и средства радиолокации. Главной тенденцией на ближайшие годы в кораблестроении станет строительство крупных серий кораблей для ВМФ. В частности, как сообщил главный советник президента Объединенной судостроительной корпорации адмирал Виктор Чирков, в состав флота войдут не менее 18 фрегатов типа 22350 и 36 корветов проекта 22380.

Пока Андреевский флаг поднят на одном фрегате этой серии — головном корабле проекта "Адмирал Горшков". Второе судно — "Адмирал Касатонов" — передадут флоту в 2019-м. Эти корабли водоизмещением 4,5 тысячи тонн, длиной 135 метров и шириной 15 метров развивают скорость до 29 узлов, дальность плавания — до 4,5 тысячи миль, а автономность — до 30 суток. Фрегаты вооружены корабельными артиллерийскими установками А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут".

Танк Т-14 Армата на выставке Армия России – завтра
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Танк "Армата" проверят в условиях северного сияния
Впервые на форуме продемонстрировали подводный беспилотник, интегрированный с автоматом, его испытания начнутся в ноябре-декабре. Как пояснили разработчики, основная задача беспилотника — охрана портов, мостов, морских баз, а также кораблей, стоящих на рейде, от диверсантов. Сам носитель уже прошел ходовые тесты. После его интеграции с вооружением начнутся полноценные испытания.

Другая интересная разработка корабелов — эсминец "Шквал" дальней морской зоны проекта 23560Е. Судно водоизмещением от 15 до 18 тысяч тонн идет со скоростью до 32 узлов и способно бороться со всеми типами надводных, подводных, наземных и воздушных целей с помощью внушительного арсенала ракетного вооружения. Автономно в море может находиться до 90 суток.

Не остался без внимания и авианесущий флот — Крыловский государственный научный центр показал концепт легкого многоцелевого авианосца "Шторм-КМ" водоизмещением от 37 до 44 тысяч тонн. Корабль берет на борт около 50 летательных аппаратов — тяжелые истребители Су-33, легкие МиГ-29К, самолеты дальнего радиолокационного дозора и многоцелевые вертолеты Ка-27. Конструкторы отказались от атомной энергетической установки в пользу газотурбинной мощностью 110 тысяч лошадиных сил. При этом выхлоп движителя уходит вниз по бортам, что делает корабль менее заметным.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкФрегат "Адмирал Горшков" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Фрегат "Адмирал Горшков" во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте

Интеллектуальная авиация   

Разработчики боевой авиатехники вплотную приблизились к созданию истребителей шестого поколения. По информации РИА Новости, Су-57 (пятое поколение) в ближайшее время получит искусственный интеллект. Отрабатывать технологии планируется на серийных самолетах. Систему управления и обзорно-прицельное оборудование полностью доведут до автоматического режима боевого применения. Кроме того, на Су-57 отработают перспективный бортовой комплекс обороны, включающий в себя новые частоты и режимы работы.

Многофункциональный истребитель Су-57. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Минобороны назвали сроки поступления в ВКС истребителя Су-57
Летчики ВКС России эксплуатируют десять таких самолетов — истребители проходят серию войсковых испытаний в воздухе и на земле. К 2020-му Воздушно-космические войска получат пару уже серийных истребителей Су-57.

Еще одно перспективное направление — разработка самолета с вертикальным взлетом и посадкой для авианесущих кораблей. Срок реализации — семь-десять лет, проект включен в государственную программу вооружения. Этот станет продолжением советской разработки — самолета Як-38 (в свое время произвели более 230 таких машин). Ему на смену должны были прийти Як-141, но в 2004-м программу свернули. Самолет базировался на авианесущих крейсерах проекта 1143 ("Киев", "Минск", "Новороссийск", "Баку").

Форум "Армия-2018" стал рекордным по количеству законтрактованной техники и числу предприятий-участников. Сумма подписанных договоров перевалила за 130 миллиардов рублей — в три раза больше, чем в прошлом году.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМногофункциональные истребители Су-57 во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018"
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Многофункциональные истребители Су-57 во время демонстрационных полетов в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018"

 

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