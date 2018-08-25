"Стрижи" и "Русские витязи" выступили на "Армии-2018"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи" выступили в субботу на форуме "Армия-2018" над полигоном "Алабино" в Подмосковье, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи" являются постоянными участниками форума "Армия".

"Двадцать пятого августа в рамках динамической программы международного военно-технического форума "Армия-2018" на полигоне "Алабино" свое мастерство показали пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пилотажная группа "Стрижи" из шести самолетов выполнила такие фигуры высшего пилотажа, как "бочка", "стрелка" и "петля Нестерова", а также продемонстрировала одиночный пилотаж в виде синхронных "бочек", "косых петель" и боевых разворотов. "За получасовую программу выступления "Русские витязи" представили свои фирменные фигуры высшего пилотажа, такие как "бочка", "петля Нестерова", "колокол", роспуск "фонтан", — добавляется в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что обе группы сформированы в 1991 году на основе штатных истребительных частей. "Стрижи" выступают на легких фронтовых истребителях МиГ-29 и их двухместных версиях МиГ-29УБ, "Русские витязи" — на новейших Су-30СМ.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа, в пятницу и выходные он открыт для всех посетителей.