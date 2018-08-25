Два новых фрегата войдут в соединение ВМФ в Средиземном море

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Фрегаты Черноморского флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", совершают плановый переход из Севастополя в Средиземное море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.

"Планируется, что уже сегодня к исходу дня корабли войдут в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне", — сказал он.

По данным Рулёва, в настоящее время экипажи кораблей проходят черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. В ходе перехода корабли выполнили комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Черном море. "В частности экипажи фрегатов совместно с экипажами вертолетов Ка-27ПЛ отработали задачи по взлётам и посадкам на палубу кораблей, провели тренировки по поиску и слежению за подводной лодкой", — отметил Рулёв.

Кроме этого, были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолетов, с целью проверки слаженности работы всех систем авиационных комплексов кораблей.