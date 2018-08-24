Росгвардия протестирует беспилотный вертолет для мониторинга местности

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Росгвардия выразила предварительное согласие на апробацию нового многоцелевого комплекса с беспилотным вертолетом для мониторинга местности и поисково-спасательных работ, сообщил РИА Новости исполнительный директор компании-разработчика беспилотника "Радар ММС" Иван Анцев.

Комплекс представили на международном военно-техническом форуме "Армия-2018".

"Всех нюансов мы раскрывать не можем, все-таки переговоры были закрытыми. Предварительная договоренность с ведомством об апробации различных средств, в том числе данного беспилотного аппарата, есть", — пояснил Анцев. Сами переговоры продолжались около 40 минут. Со стороны войск национальной гвардии в них участвовал первый замглавы директора ведомства Сергей Меликов.

По словам Анцева, командованию Росгвардии докладывали о разработанных компанией БЛА, а также об аппаратах радиолокационного обнаружения, которые могут размещаться на существующих летательных аппаратах. Кроме того, компания представила ведомству скоростные катера.

Собеседник агентства добавил, что адаптация образца под требования заказчика (включая испытания и сертификацию) занимает около трех лет. При этом в опытное применение беспилотник можно передавать "существенно раньше".

Комплекс с беспилотным вертолетом проводит оперативный мониторинг с воздуха земной, водной и ледовой поверхности, объектов инфраструктуры, в том числе в труднодоступной или опасной для человека местности. По замыслу разработчиков комплекс будет использоваться для поисково-спасательных работ, охранных и контртеррористических мероприятий, проведения ледовой разведки, определения масштаба последствий стихийных бедствий, обеспечения подвижной радиосвязи на определенной территории. Кроме того, его можно применять для мониторинга ЛЭП, нефте- и газопроводов и для геологоразведки.

Максимальная взлетная масса беспилотного вертолета составляет полтонны. Продолжительность полета — 5,5 часов. Диапазон высот полета над уровнем моря варьируется от 0 метров до 3,5 километров. Диапазон действия беспилотника достигает 320 километров. Он может работать при температуре воздуха от —30 до +50 градусов по Цельсию. Параметры — 4,7×1,6×2,6 метров.

Оснащен системой, которая позволяет работать в определенных режимах при отсутствии GPS и ГЛОНАСС.