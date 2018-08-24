Росгвардия протестирует беспилотный вертолет для мониторинга местности

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Росгвардия выразила предварительное согласие на апробацию нового многоцелевого комплекса с беспилотным вертолетом для мониторинга местности и поисково-спасательных работ, сообщил РИА Новости исполнительный директор компании-разработчика беспилотника "Радар ММС" Иван Анцев.
Комплекс представили на международном военно-техническом форуме "Армия-2018".
"Всех нюансов мы раскрывать не можем, все-таки переговоры были закрытыми. Предварительная договоренность с ведомством об апробации различных средств, в том числе данного беспилотного аппарата, есть", — пояснил Анцев. Сами переговоры продолжались около 40 минут. Со стороны войск национальной гвардии в них участвовал первый замглавы директора ведомства Сергей Меликов.
По словам Анцева, командованию Росгвардии докладывали о разработанных компанией БЛА, а также об аппаратах радиолокационного обнаружения, которые могут размещаться на существующих летательных аппаратах. Кроме того, компания представила ведомству скоростные катера.
Комплекс с беспилотным вертолетом проводит оперативный мониторинг с воздуха земной, водной и ледовой поверхности, объектов инфраструктуры, в том числе в труднодоступной или опасной для человека местности. По замыслу разработчиков комплекс будет использоваться для поисково-спасательных работ, охранных и контртеррористических мероприятий, проведения ледовой разведки, определения масштаба последствий стихийных бедствий, обеспечения подвижной радиосвязи на определенной территории. Кроме того, его можно применять для мониторинга ЛЭП, нефте- и газопроводов и для геологоразведки.
Оснащен системой, которая позволяет работать в определенных режимах при отсутствии GPS и ГЛОНАСС.