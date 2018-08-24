Бурунди хочет купить у России ЗРПК "Панцирь-С1"

КУБИНКА (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Бурунди интересуется покупкой российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", сообщил журналистам министр обороны страны Эммануэль Нтахомвукье.

"Мне очень интересно то, что я увидел. Об этом комплексе мне очень много рассказывали. Он очень мощный… Моя страна заинтересована в его покупке", — сказал Нтахомвукье "на полях" международного форума "Армия-2018".

Ранее Россия и Бурунди подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое позволит двум странам совершенствовать практику миротворческой деятельности.