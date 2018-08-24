Россия может модернизировать для Пакистана украинские танки Т-80

КУБИНКА (Московская область), 24 авг – РИА Новости. Россия и Пакистан планируют заключить контракт на модернизацию танков Т-80, закупленных у Украины и стоящих сейчас на вооружении Пакистана.

Об этом сообщил журналистам в пятницу замглавы государственной военно-промышленной корпорации Heavy Industrues Taxila (Пакистан) бригадный генерал Анвар Номан. Стоимость контракта и количество танков, подлежащих модернизации, не уточняются.

"Мы закупили у Украины танки Т-80, которые хотели бы модернизировать до современного состояния. Так как это советский боевой танк, то у России есть все возможности для его модернизации. Мы считаем, что через несколько месяцев закончатся переговоры и мы сможем обменяться специалистами, которые приедут в Пакистан и помогут нам модернизировать бронетехнику", — заявил Номан на полях форума "Армия-2018".