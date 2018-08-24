Патент на глубоководного арктического робота "Айсберг" передали Минобороны

КУБИНКА (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Минобороны России передан патент на производство глубоководного арктического робота "Айсберг", основное предназначение которого – добыча полезных ископаемых, заявил заместитель директора Института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский.

"Приятно, что патент, который мы получили совместно с "Рубином" передан на баланс министерства обороны. Это показывает, что, видимо, есть еще и другие возможности", — сказал Богоявленский на форуме "Армия-2018".

Проект "Айсберг" проводит Фонд перспективных исследований на базе ЦКБ морской техники "Рубин". В его рамках предусматривается создание уникальных роботизированных комплексов, способных обеспечить полностью автономное подводное и подледное освоение месторождений углеводородов в зоне круглогодичного ледового покрова Арктики.

Как сообщалось в декабре, аванпроекты энергетического, транспортно-монтажного и сервисного, бурового комплексов, а также комплекса сейсморазведки завершены.