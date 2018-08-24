Индийские и пакистанские военные впервые участвуют в учениях ШОС

ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ ПОЛИГОН (Челябинская область), 24 авг — РИА Новости. Военнослужащие из Индии и Пакистана впервые принимают участие в совместных антитеррористических учениях стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия — 2018", которые проходят в Челябинской области, сообщили представители этих стран в пятницу на церемонии открытия маневров.

"Наш контингент привез с собой богатый боевой опыт сражения с терроризмом, противостояние ему, и мы уверены, что будем учиться друг у друга. Это первый раз, когда вооруженный контингент индийской армии участвует в учение ШОС "Мирная миссия" и для нас это большая честь", — сказал бригадный генерал армии Республики Индии Викас Ликаре.

В учениях "Мирная миссия" от Индии и Пакистана принимают участие более 350 военнослужащих.

"Для нас это честь и привилегия — быть приглашенными на учения "Мирная миссия — 2018", это историческое событие — находиться впервые на таком мероприятии. Сегодня наше присутствие дает уникальную возможность приобретения опыта друг друга от участия в маневрах. Боевой опыт РФ, который приобретен в Сирии, — для нас показатель. Вооруженным силам Пакистана есть что предложить другим странам ШОС в борьбе с терроризмом", — отметил начальник управления боевой подготовки объединенного штаба Вооруженных сил Исламской республики Пакистан бригадный генерал Юнус Шахид.

С 22 по 29 августа на полигоне Чебаркуль проходят совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств-членов ШОС "Мирная миссия — 2018". В маневрах примут участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана, представители Узбекистана присутствуют в качестве наблюдателей. Всего в международных учениях "Мирная миссия — 2018" будут задействованы более 3 тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники.