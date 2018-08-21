Бульдозер, экзоскелет и русский авианосец. Первый день форума "Армия-2018"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Сотни образцов боевой техники на открытой выставочной площадке, тысячи предметов экипировки военнослужащих, тренажеров, высокоточных приборов и специальных деталей внутри экспоцентра, десятки тысяч участников из разных стран мира — во вторник в парке "Патриот" открылся крупнейший военно-технический форум страны "Армия-2018". О том, чем запомнился его первый день, — в материале РИА Новости.

Техника для всего

Сотрудники экспоцентра, отвечающие за расположение выставочных площадок и экспонатов, не стали мелочиться и собрали все главные военные "изюминки" сразу у главного входа. На небольшом пятачке кормой к корме, словно прикрывая друг друга, замерли главные новинки российского бронетанкового парка. Новейший танк Т-14 для большей фотогеничности даже загнали на невысокую наклонную насыпь. Как и тяжелую боевую машину пехоты Т-15, на той же платформе "Армата", это ее дебют на "Армии". По бокам — самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ", БМП на шасси "Курганец-25" и боевая машина поддержки танков "Терминатор" в песчаном камуфляже — именно в таком виде ее испытывали в Сирии весной-летом прошлого года.

А в глубине боевых порядков авангарда выставки еще один дебютант, самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО" на базе БМП-3. Скорострельность его главного вооружения, массивной 57-миллиметровой пушки, — 120 снарядов в минуту. Этого с лихвой хватит, чтобы аккуратно "снять" с неба любую воздушную цель — от снаряда реактивной артиллерии до тактического самолета. Более того, 57-миллиметровый боеприпас поражает легкую бронетехнику и даже танки.

На открытой статической экспозиции представлены хорошо известные всему миру российские основные боевые танки Т-72, Т-80 и Т-90 в различных модификациях, бронетранспортеры, БМП, бронеавтомобили повышенной проходимости, техника воздушно-десантных войск. По сравнению с прошлым годом прибавилось образцов вспомогательной техники.

Появились тяжелобронированные бульдозеры, с чьей помощью можно как возводить фортификации, так и пробивать бреши в укрепрайонах противника, особенно в городских боях. А танковых минных тралов различных форм, размеров и конфигураций удалось насчитать с десяток.

Впрочем, далеко не всегда саперам приходится идти напролом. Для более тонкой работы сгодится машина дистанционного разминирования "Листва" на базе бронеавтомобиля "Булат", словно еж ощетинившаяся антеннами и сенсорами. Она способна засечь и спровоцировать подрыв практически любого взрывного устройства — как самодельного, так и армейского. Именно эти машины сопровождают подвижные грунтовые комплексы "Ярс" и "Тополь" при боевом патрулировании.

В состав экспозиции внесла коррективы российская операция в Сирии. В прошлом году на форуме впервые показали "гантраки" — внедорожники-пикапы с тяжелым пулеметом в кузове, аналогичные тем, что сирийские боевики используют для внезапных набегов. В этот раз на выставку привезли настоящую РСЗО-тачанку от научно-технического центра "Заслон". В кузове внедорожника УАЗ "Карго" смонтированы четыре пусковых пакета с десятью направляющими в каждом. Боеприпасы — 80-миллиметровые неуправляемые авиационные ракеты С-8. Небольшой автомобиль готов обрушить 40 таких "подарков" на голову противника на дистанции от 800 метров до четырех километров.

Скафандр для пехоты

Особое внимание на "Армии-2018" уделили индивидуальной экипировке военнослужащих. Бронежилетов, огнеупорных комбинезонов, шлемов, щитков на локти и колени от разных производителей великое множество. Но самое оригинальное конструктивное решение — бесспорно, пассивный экзоскелет от ГБ "Инжиниринг". Жесткий каркас фиксирует ноги и спину военнослужащего, беря на себя львиную долю боевой нагрузки. Солдата не тяготит вес рейдового рюкзака, боекомплекта и бронежилета, даже после длительного перехода он свеж и бодр. Наглядный пример — разработчик экзоскелета Максим Максимов, весь день позировавший журналистам в полной боевой выкладке.

"Только шея от шлема устала, — признался он РИА Новости. — Экзоскелет прошел испытания в Сирии, наши саперы остались очень довольны. И это только начало, самая простая версия, как сказали бы фантасты, "боевого скафандра". Следующий шаг — активный экзоскелет с сервоприводами. Этот комплект будет не просто разгружать военнослужащего, но и усиливать движения его рук и ног. Единственная проблема — пока не создан достаточно легкий, компактный и емкий источник электропитания, чтобы его можно было нести на себе. В перспективе такой экзоскелет можно усилить дополнительной бронезащитой и адаптивным камуфляжем. Мы уже добились немалых успехов в разработке материалов, которые меняют цвет в зависимости от окружающей среды. В идеале солдат в экипировке будущего будет малозаметен, а то и вовсе невидим для средств наблюдения противника".

На фоне всевозможного "хайтека" огнестрельное оружие выглядит хоть и грозно, но немного старомодно. Традиционную пулю потеснили средства поражения, действующие на основе совсем других физических принципов. К примеру, 4,5-килограммовое ружье REX-1 от компании ZALA Defence абсолютно безвредно для человека, но способно вывести из строя любой беспилотник на дистанции до двух километров. Это оружие подавляет сигнал спутниковой навигационной системы и разрушает канал связи между дроном и оператором. Время непрерывной работы три часа.

Высокотехнологичные разработки предлагаются и военным полицейским. Светоакустический комплекс нелетального воздействия Raptor, напоминающий большой усилитель низких частот — "сабвуфер" со светодиодными лампами, предназначен для нелетального воздействия на противника: ярким, слепящим и дезориентирующим светом или громким звуковым сигналом до 156 децибел (болевой порог человека 120 децибел). Есть два варианта: стационарный и мобильный.

"Такие комплексы пригодятся при охране особо важных и режимных объектов, контрольно-пропускных пунктов, в спецоперациях, для трансляции команд и инструкций при охране общественного порядка, в контртеррористических операциях, — рассказала РИА Новости представитель военной полиции Алиса Новак. — Воздействие на человека временное. Ослепление и оглушение пройдет. Демонстрировать его действие не буду, уже просили включить, а потом с других стендов приходили — ругались".

Морские грезы

Хотя павильон Объединенной судостроительной компании во вторник был закрыт, несколько макетов кораблей показали в основном выставочном комплексе. В частности, Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) представил концептуальные макеты перспективных кораблей. Один из них — эсминец "Шквал" дальней морской зоны проекта 23560Е водоизмещением от 15 до 18 тысяч тонн, способный бороться со всеми типами надводных, подводных, наземных и воздушных целей с помощью большого арсенала ракетного вооружения. Этот 200-метровый гигант разгоняется до 32 узлов, а газотурбинная энергетическая установка обеспечивает автономность плавания до 90 суток. По словам сотрудников КГНЦ, интерес к этому проекту пока проявляют только иностранные делегации. Минобороны России проект нравится, но никаких конкретных решений по его поводу еще не принято.

Неясна судьба и другого смелого проекта — легкого многоцелевого авианосца "Шторм-КМ" водоизмещением от 37 до 44 тысяч тонн, впервые представленного широкой публике. Его тяжелого атомного собрата "Шторм" КГНЦ показал на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге в 2013 году. Проект корабля водоизмещением под сотню тысяч тонн получился уж слишком масштабным. Поэтому решили начать с менее крупного авианосца.

"Шторм-КМ" рассчитан на 46 летательных аппаратов — 12-14 тяжелых истребителей Су-33, 12-14 легких МиГ-29К, четыре самолета дальнего радиолокационного дозора и 12-14 многоцелевых вертолетов Ка-27, — рассказал РИА Новости начальник сектора проектного отдела Алексей Лицис. — От атомной энергетической установки по ряду причин отказались в пользу газотурбинной мощностью 110 лошадиных сил. Нас часто спрашивают: а где у него труба? Трубы нет, "выхлоп" будет отводиться вниз вдоль бортов. Это в том числе снизит и заметность корабля. Автономность "Шторма-КМ" по запасам провизии около двух суток, скорость хода — до 28 узлов. Взлет самолетов будет производиться двумя способами — как с трамплина (для самых тяжеловооруженных машин), так и посредством электромеханической катапульты, с помощью тросов".

Стоит отметить, что под конец первого дня у стенда с макетами перспективных кораблей на продолжительное время задержалась делегация Минобороны России, с интересом изучавшая проект легкого авианосца. Не исключено, что судьба этого и десятков других смелых, но явно недешевых проектов решится на "Армии-2018". Время все обдумать и взвесить еще есть, форум завершится только в воскресенье 26 августа.