Путин: глобальную стабильность можно обеспечить только совместными усилиями

Владимир Путин во время обращения к участникам и гостям Международного военно-технического форума Армия-2018. 21 августа 2018

Владимир Путин во время обращения к участникам и гостям Международного военно-технического форума Армия-2018. 21 августа 2018

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Обеспечить глобальную стабильность государства могут только совместно и доверяя друг другу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ведь только вместе, доверяя друг другу, мы сможем противостоять общим вызовам и угрозам, обеспечить глобальную стабильность и безопасность", — сказал Путин в видеообращении к участникам и гостям форума "Армия-2018".

Выставка "Армия-2018" стартовала 21 августа и будет проходить до 26 августа в выставочном центре "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Как заявил российский лидер, "по традиции этот масштабный смотр новейших разработок оборонной промышленности собирает ведущих российских и зарубежных специалистов, служит востребованной площадкой для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества". "И конечно, содействует укреплению партнерских контактов между оборонными ведомствами разных стран", — сказал он.

"Убежден, что обширная программа форума вновь убедительно продемонстрирует огромный потенциал наших оружейников: конструкторов, инженеров, рабочих. Именно их руками, талантом создается уникальная техника для армии и флота России", — добавил президент РФ.