Адмирал ответил на сообщения об отказе от постройки вертолетоносцев в РФ

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Вертолетоносцы могут быть полностью компенсированы имеющимся вооружением РФ, если будет принято решение об отмене их строительства, то это пойдет на пользу российской промышленности и вооруженным силам, считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006), адмирал Владимир Валуев.

Ранее в СМИ со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова появилась информация о том, что Россия отказалась от строительства вертолетоносцев.

"Если строительство вертолетоносцев отменят, то это пойдет на пользу промышленности России и развитию вооруженных сил. Мне кажется, сегодня, с появлением в России высокоточного оружия, вертолетоносцы могут быть полностью им компенсированы. Решение об отмене строительства вертолетоносцев правильное и своевременное", — заявил Валуев в понедельник РИА Новости.

Как отметил адмирал, в России разрабатываются и применяются комплексы защитного характера, в то время как вертолетоносцы предназначены для наступления.

"Вертолеты применительно к противнику особой потребности в наших вооруженных силах не находят", — добавил адмирал.