Более трех тысяч военных из Китая примут участие в учениях "Восток-2018"

ПЕКИН, 20 авг — РИА Новости. Около 3200 китайских военных, более 900 единиц техники, 30 вертолетов и другой авиатехники примут участие в стратегических учениях "Восток-2018", которые пройдут в Забайкальском крае России, говорится в сообщении министерства обороны КНР.
Сообщается, что в ходе учений в основном будут отработаны такие задачи как мобильная оборона, огневое поражение и переход в контрнаступление.
Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что масштабные учения "Восток-2018" пройдут в августе-сентябре в Сибири и на Дальнем Востоке, будут привлечены войска двух военных округов и Северного флота.