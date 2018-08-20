Более трех тысяч военных из Китая примут участие в учениях "Восток-2018"

ПЕКИН, 20 авг — РИА Новости. Около 3200 китайских военных, более 900 единиц техники, 30 вертолетов и другой авиатехники примут участие в стратегических учениях "Восток-2018", которые пройдут в Забайкальском крае России, говорится в сообщении министерства обороны КНР.

"С китайской стороны в учениях будут задействованы около 3200 человек, более 900 единиц разных типов вооружения и снаряжения, а также 30 летательных аппаратов с неподвижным крылом и вертолетов", — говорится в заявлении.

Сообщается, что в ходе учений в основном будут отработаны такие задачи как мобильная оборона, огневое поражение и переход в контрнаступление.

Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что масштабные учения "Восток-2018" пройдут в августе-сентябре в Сибири и на Дальнем Востоке, будут привлечены войска двух военных округов и Северного флота.