Проект российско-индийского истребителя FGFA пока заморозили

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Проект России и Индии по созданию истребителя пятого поколения пока заморожен, однако есть возможность вернуться к диалогу, сообщил в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Он пока заморожен. Но надеемся, что мы еще вернемся к диалогу по истребителю пятого поколения. К слову, наш самолет пятого поколения Су-57 совершит демонстрационные полеты на "Армии" и, уверен, вызовет большой интерес и станет предметом внимания многих иностранных партнеров", — сказал Шугаев.

Проект самолета пятого поколения FGFA – часть проводимой нынешним индийским правительством политики Make in India. С российской стороны разработчиком выступает ОКБ имени Сухого, с индийской – компания Hindustan Aeronautics. Замдиректора ФСВТС Владимир Дрожжов заявлял РИА Новости, что Россия и Индия уже согласовали проект контракта на совместную разработку истребителя, российская сторона готова к его подписанию.