Россия может начать поставки С-400 Индии в 2020 году

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Поставки Индии зенитных ракетных систем С-400 могут начаться в 2020 году, если контракт будет подписан до конца этого года, сообщил в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Что касается Индии, то если до конца года подпишем контракт, то я думаю, что в 2020 году поставки реальны", — сказал Шугаев.

Межправсоглашения по поставкам ЗРК С-400 "Триумф" и фрегатов проекта 11356 были достигнуты по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Гоа в октябре 2016 года.

С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. На вооружении российской армии с 2007 года.