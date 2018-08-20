Россия снизила цену на С-400 для Индии

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия пошла на уступки при определении окончательной цены на зенитные ракетные системы С-400 для Индии, сообщил в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Индия для нас партнер стратегический, поэтому мы учитывали пожелания", — сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли цена за С-400 в ходе переговоров была существенно снижена.

Шугаев также подчеркнул, что это сделано "не в ущерб себе".

Поставки С-400 могут начаться в 2020 году, если контракт будет подписан до конца года.

С-400 для Индии

С-400 "Триумф" — новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились о поставках Нью-Дели ЗРК С-400 "Триумф" (а также фрегатов проекта 11356) в октябре 2016 года.

По данным открытых источников, стоимость контракта по С-400 изначально составляла около 6,5 миллиарда долларов.