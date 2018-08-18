В ЮВО пройдет серия учений по незапланированным сценариям

КРАСНОДАР, 18 авг — РИА Новости. Более 50 двусторонних ротных тактических учений в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО), которые начнутся с понедельника, пройдут не по незапланированным сценариям, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Более 50 двусторонних ротных тактических учений в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) пройдут по замыслам и решениям командиров ротных тактических групп, выработанных на основе полученных учебно-боевых задач", — говорится в сообщении.

"Решение командиры рот должны принимать оперативно, исходя из обстановки и данных разведки о действиях условного противника… учения не должны превращаться в заранее спланированный спектакль. Только так мы добьемся инициативы от командиров подразделений, нешаблонных и нестандартных действий", — приводит пресс-служба слова командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

Двусторонние ротные тактические учения проводятся на территории 20-ти общевойсковых полигонов, расположенных в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Крым, Адыгея, Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, а также на территории российских военных баз ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учениях по всему округу принимает участие более шести тысяч военнослужащих и задействовано около двух тысяч единиц военной техники.