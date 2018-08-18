Живучий "Палтус". Почему Россия делает ставку на дизельные субмарины

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Скрытно подойти к берегу, незаметно для противника заминировать фарватер или на несколько суток залечь на грунте — у компактных и малошумных дизельных подводных лодок хватает тактических преимуществ перед тяжелыми атомными. Костяк дизельного подводного флота ВМФ России сегодня составляют субмарины проектов 877 и 363.3 "Палтус". Даже самые возрастные из них командование не спешит пускать "на иголки", а стремится модернизировать и вернуть в боевой состав. В частности, сейчас решается судьба "Алросы" — подлодки Черноморского флота, которую после ремонта хотят отправить на Балтику. О том, в чем ее уникальность и почему дизельные подлодки в последние годы все более востребованы на флоте, — в материале РИА Новости.

Вторая жизнь



"Алроса", долго остававшаяся единственной боеспособной подводной лодкой Черноморского флота, стоит теперь в Севастополе у стенки 13-го судоремонтного завода в ожидании модернизации. Как РИА Новости сообщили на днях в Оборонно-промышленном комплексе, на Балтику ее передадут не ранее 2020-го — впереди масштабный ремонт.

Окончательно вопрос выбора нового места службы все же решится после полного исследования корпуса на предмет усталости металла, состояния шумопоглощаемого покрытия и возможной коррозии. Судоремонтникам предстоит выполнить немалый объем работ, чтобы лодка соответствовала всем необходимым параметрам и требованиям современного подводного флота.

Что касается Балтийского флота, то сегодня в его составе числятся две субмарины проекта "Палтус" — "Выборг" и "Дмитров". Обе в почтенном возрасте. Первую планируется передать парку "Патриот" в Кронштадте вместе с эсминцем "Беспокойный" в качестве выставочных экспонатов. Второму кораблю уже более тридцати лет, и в настоящее время подлодка находится на ремонте на Кронштадтском морском заводе.

© Фото : Олег Кулешов Дизель-электрическая подводная лодка "Владикавказ" проекта 877 "Палтус" © Фото : Олег Кулешов Дизель-электрическая подводная лодка "Владикавказ" проекта 877 "Палтус"

Тише воды



Главная особенность "Алросы" — водомет, установленный вместо лопастного гребного винта. Построенную по опытному проекту 877В субмарину спустили со стапелей завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде в 1988-м. После испытаний лодка перешла внутренними водными путями на Черное море и в декабре 1990-го была включена в состав Черноморского флота.

Благодаря необычному движителю, "Алроса" — самая скрытная лодка из всех "Палтусов", и без того отличающихся предельно низким уровнем шумности. Водомет создает реактивную тягу за счет выталкиваемой струи воды и, в отличие от классического винта, производит существенно меньше шума. Такими устройствами оснащены, например, американские атомные субмарины Seawolf. Изначально планировалось, что ВМС США получат порядка тридцати таких лодок, но из-за дороговизны серию сократили до трех единиц.

"Лодке в 2004 году присвоили имя "Алроса", но названа она не в честь российской компании, которая взяла шефство над ней в начале нулевых, — на флоте не принято присваивать кораблям имена шефствующих организаций, — рассказал РИА Новости капитан 1-го ранга Михаил Славин, служивший на Черноморском флоте. — Ее назвали в честь небольшого поселка в Якутии. Компания действительно оказала большую помощь экипажу лодки и соединению подводных кораблей. Многие уроженцы Якутии проходили на ней службу. Но самое главное, "Алроса" в 1990-е помогла приобрести для субмарины новые дорогостоящие аккумуляторные батареи".

По его словам, судьба подлодки складывалась очень драматично, а проект водометного движителя, несмотря на все плюсы, продолжения так и не получил. Во многом потому, что подлодка вошла в состав флота в самые сложные для ВМФ России годы.

"Ее можно назвать символом тех кризисных лет — безвременья для русского флота и судостроительной отрасли. Причем "Алроса" была единственной на тот момент субмариной Черноморского флота. Ее эксплуатировали, что называется, в хвост и в гриву, в ходе многочисленных ремонтов толком не обслуживали, не проводили серьезной модернизации. Что касается возможного перебазирования, то для мелководной Балтики по характеристикам она подходит идеально. По-хорошему, ее изначально следовало туда отправить", — отмечает Славин.

В период раздела советского Черноморского флота между Россией и Украиной судьба "Алросы" решалась довольно болезненно. В 1992-м часть экипажа присягнула Украине и попыталась захватить корабль, но благодаря слаженным действиям остальных моряков уплыть "за бугор" ему не дали. В 1997-м лодка окончательно отошла Черноморскому флоту России.

Хищное семейство



Проект 877 "Палтус" зародился еще в начале 1970-х, когда конструкторам ЦКБ "Рубин" поставили задачу разработать новое семейство дизель-электрических подлодок со сниженным акустическим полем. Добиться высокого уровня скрытности кораблей удалось за счет применения малошумного оборудования, шумопоглощающего покрытия корпуса и целого комплекса технических решений для борьбы с возникновением и распространением акустических возмущений по корпусу. Андреевский флаг на борту первой лодки подняли в 1982-м.

"Палтусы" оснащены одновальной движительной установкой. Веретенообразный корпус практически идеален с точки зрения соотношения длины и диаметра. Система газоотвода при движении почти не оставляет следа за кормой. Большинство механизмов покрыты вибропоглощающими материалами и смонтированы на амортизаторах. Для снижения гидродинамического сопротивления носовые рули спрятаны внутри корпуса. Скорость — 17-19 узлов в подводном положении, запас хода — шесть тысяч миль, автономность плавания — 45 суток: для дизельных субмарин характеристики более чем достойные.

В итоге "Палтусы" получились компактными, живучими, глубоко автоматизированными и комфортными для экипажа, численность которого снизили до минимума — лодку обслуживают полсотни моряков. Всего по проекту 877 построили более четырех десятков кораблей, часть из которых пошла на экспорт.

Сегодня модернизированные "Палтусы" выпускаются под индексом 636.3. За бесшумность и скрытность в НАТО их прозвали "черными дырами". На вооружении ВМФ России стоят шесть таких лодок. Все базируются на Черном море.

Наряду с торпедами калибра 533 миллиметра главный ударный аргумент субмарин проекта 636.3 — новейшие крылатые ракеты "Калибр-ПЛ". Именно "Палтусы" стали первыми в истории современной России подводными кораблями, осуществившими боевые пуски крылатых ракет по реальным целям — в Сирии. Субмарины засекают цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей расстояние, на котором их может обнаружить вероятный противник. "Палтусы" продолжают действовать в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Следующие шесть таких подлодок достанутся морякам Тихоокеанского флота. Первая поступит в 2019-м. При этом ранние модификации подлодок проекта 877 тоже в строю. В основном они сосредоточены на Тихоокеанском и Северном флотах.

О выдающихся характеристиках и высоком модернизационном потенциале подводных лодок проекта 877 "Палтус" говорит и то, что их охотно покупают на мировом рынке вооружений. Так, по десять подлодок приобрели Китай и Индия, шесть — Вьетнам, еще по несколько единиц — Иран и Алжир. Немало образцов осталось и в странах бывшего Варшавского блока.