Метод "Сирийский вал" опробовали на учении Черноморского флота

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мотострелковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота применили на двустороннем учении метод "Сирийский вал", сообщает в пятницу пресс-служба флота.
Перед разведывательным подразделением стояла задача провести боевую технику через минное заграждение. Для этого пришлось "пожертвовать" одним из бронетранспортеров БТР-80 (его "противник" условно уничтожил). "Приняв бой, разведподразделение отразило атаку и обеспечило проход основных сил через минное поле методом "подкова", — отмечает Черноморский флот.
Затем колонна обошла холм, разделившись на два ряда, одновременно с этим происходило десантирование в тыл противника. "Используя преимущества этого способа обороны, часть боевой техники наступающих войск была уничтожена без потерь со стороны обороняющегося подразделения", — говорится в сообщении.
В двустороннем учении принимали участие порядка 500 военнослужащих, около 100 единиц боевой и специальной военной техники, в том числе танки Т-72БЗ, бронетранспортёры БТР-80, а также армейская авиация ЮВО.
"Сирийский вал" — метод ведения боя из заранее возведенных земляных укрытый. Метод был изобретен в ходе урегулирования конфликта в Сирии, где укрытия возводились из песка с помощью строительной техники.
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