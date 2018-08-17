Чужие и похожие. Как F-16 и МиГ-29 стали самыми массовыми "легковесами"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Популярный, легкий, универсальный и по-прежнему актуальный: 40 лет назад, 15 августа 1978-го, на вооружение ВВС США поступил многофункциональный истребитель четвертого поколения F-16. Всего к 2018 году построили более 4,5 тысячи самолетов этого типа. По массовости "атакующий сокол", как уважительно прозвали машину летчики, — абсолютный мировой рекордсмен среди легких истребителей. А по летным и боевым возможностям F-16 на одном уровне с главными конкурентами — советскими и российскими фронтовыми истребителями МиГ-29. О сходстве и различии этих проектов, реализованных практически одновременно, — в материале РИА Новости.
Вооруженный малый
Летные испытания продолжались с 1975 по 1978 год. Первые образцы успешно прошли военную приемку, началось серийное производство. В F-16 удалось реализовать множество инновационных технологических решений. Беспереплетный фонарь каплевидной формы обеспечивал летчику отличный обзор из кабины. Боковое расположение ручки управления самолетом (так называемого сайдстика) положительно сказалось на эргономике истребителя и удобстве его пилотирования. Конструктивно самолет представляет собой моноплан, построенный по классической схеме, с одним двигателем в задней части и среднерасположенным крылом.
У истребителя четыре основных модификации — одноместный F-16A, спарка F-16B, а также их модернизированные варианты F-16C и F-16D соответственно. Два последних — наиболее распространенные образцы. Авиапарк одних только ВВС США насчитывает более тысячи F-16C/D. Эти машины достигают скорости 2120 километров в час на высоте около 12 километров. Максимальный боевой радиус — 1760 километров, взлетная масса — до 22 тонн. Способны нести широкую номенклатуру вооружений — от свободно падающих бомб до противокорабельных ракет.
Равные противники
В ответ на появление легких истребителей четвертого поколения в странах НАТО Советский Союз 6 октября 1977-го поднял в воздух первый МиГ-29. Главное предназначение этого самолета — завоевание локального превосходства в воздухе на относительно небольшом участке фронта. Дальние рейды и свободная охота — задача более тяжелых Су-27 и их многочисленных модификаций. МиГ-29 же действует в тесной привязке к земле — защищает от авиации пехоту и бронетехнику, прикрывает тыловые объекты, противодействует воздушной разведке противника. Легкие истребители, как правило, базируются почти у линии фронта, зачастую на малоподготовленных и не самых комфортных аэродромах. Поэтому МиГ-29 создавался как неприхотливый и исключительно надежный самолет.
Истребитель выполнен по интегральной аэродинамической схеме, с низкорасположенным крылом, двухкилевым оперением и разнесенными двигателями. "Двадцать девятый" — очень шустрая машина. Два двигателя РД-33 выдают тягу на форсаже в 17 тысяч килограмм-сил, которых 15-тонной машине хватает с избытком. Истребитель разгоняется до 2450 километров в час на высоте — это лучше показателей F-16. Благодаря большей скороподъемности российский самолет превосходит американский в ближнем воздушном бою в вертикальной плоскости, и в целом он более маневренный. Зато проекция "атакующего сокола" под некоторыми углами обзора почти на треть меньше, чем у МиГ-29, а значит, F-16 сложнее обнаружить визуально.
"Я поражен управляемостью этой машины, особенно ее способностью изменять ориентацию в полете, — признавался канадский летчик Боб Уэйд, одним из первых западных пилотов опробовавший МиГ-29 в деле. — Это истребитель с потрясающей маневренностью. Мне не дозволено сравнивать русский самолет с какими-то конкретными западными образцами. Но могу совершенно точно сказать, что по летным характеристикам он ни в чем не уступает западным аналогам, а в чем-то даже их превосходит".
Самолеты будущего
Оба самолета постоянно модернизируются. Последним потомком "двадцать девятого" стал многофункциональный МиГ-35С, впервые представленный на авиакосмическом салоне МАКС-2017. По сути, это уже принципиально новая машина, на которой установлены РЛС "Жук-А" с активной фазированной решеткой (станция отслеживает до 30 воздушных целей на удалении до 200 километров); трехканальная электроннодистанционная система управления (ранние МиГ-29 летали на "механике"); усовершенствованные двигатели РД-33МК с управляемым вектором тяги; встроенная и контейнерная оптико-локационные станции; пилот снабжен нашлемной системой целеуказания и прицеливания. Увеличены боевая нагрузка, запас топлива, ресурс двигателей, а стоимость летного часа при этом уменьшена в 2,5 раза.
Последнюю версию своего легкого истребителя американцы впервые испытали в октябре 2015-го. Самолет получил обозначение F-16V, или Viper ("Гадюка"). Машина оборудована новейшим радаром с активной фазированной решеткой, новой приборной панелью, комплексом радиоэлектронной борьбы, обновленной системой управления огнем, нашлемной системой целеуказания. Ряд стран уже изъявил желание модернизировать собственный флот F-16C и F-16D до этой версии.