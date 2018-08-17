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Чужие и похожие. Как F-16 и МиГ-29 стали самыми массовыми "легковесами"

(обновлено: 08:01 17.08.2018)
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© REUTERS / Gonzalo FuentesИстребитель F-16 Fighting FalconИстребитель F-16 Fighting Falcon
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Популярный, легкий, универсальный и по-прежнему актуальный: 40 лет назад, 15 августа 1978-го, на вооружение ВВС США поступил многофункциональный истребитель четвертого поколения F-16. Всего к 2018 году построили более 4,5 тысячи самолетов этого типа. По массовости "атакующий сокол", как уважительно прозвали машину летчики, — абсолютный мировой рекордсмен среди легких истребителей. А по летным и боевым возможностям F-16 на одном уровне с главными конкурентами — советскими и российскими фронтовыми истребителями МиГ-29. О сходстве и различии этих проектов, реализованных практически одновременно, — в материале РИА Новости.

Вооруженный малый

Американские истребители F-16 на авиабазе в Словакии. Архивное фото
© AP Photo / CTK, Jan Koller
Премьер Словакии назвал стоимость 14 истребителей F-16 для страны
В 1970-х, еще до принятия на вооружение тяжелого истребителя F-15 Eagle, в ВВС США поняли, что в дополнение к нему нужен более дешевый, простой и технологичный аппарат — легкий фронтовой истребитель для завоевания локального превосходства в воздухе. Свои проекты предложили пять американских компаний. Пентагон остановился на разработке концерна General Dynamics, ранее создавшего двухместный тактический бомбардировщик F-111.

Летные испытания продолжались с 1975 по 1978 год. Первые образцы успешно прошли военную приемку, началось серийное производство. В F-16 удалось реализовать множество инновационных технологических решений. Беспереплетный фонарь каплевидной формы обеспечивал летчику отличный обзор из кабины. Боковое расположение ручки управления самолетом (так называемого сайдстика) положительно сказалось на эргономике истребителя и удобстве его пилотирования. Конструктивно самолет представляет собой моноплан, построенный по классической схеме, с одним двигателем в задней части и среднерасположенным крылом.

© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jonathan SnyderИстребитель НАТО F-16
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jonathan Snyder
Истребитель НАТО F-16

У истребителя четыре основных модификации — одноместный F-16A, спарка F-16B, а также их модернизированные варианты F-16C и F-16D соответственно. Два последних — наиболее распространенные образцы. Авиапарк одних только ВВС США насчитывает более тысячи F-16C/D. Эти машины достигают скорости 2120 километров в час на высоте около 12 километров. Максимальный боевой радиус — 1760 километров, взлетная масса — до 22 тонн. Способны нести широкую номенклатуру вооружений — от свободно падающих бомб до противокорабельных ракет.

На месте крушения израильского истребителя F-16, участвовавшего в налете на Сирию. 10 февраля 2018
© REUTERS / Herzie Shapira
Израиль признал, что истребитель F-16 сбили сирийские ПВО
F-16 охраняли воздушное пространство 25 государств, принимали участие в десятках вооруженных конфликтов по всему миру, от гражданской войны в Ливане в 1981-м до военной операции США и их союзников в Сирии. Эти самолеты выполняли задачи завоевания превосходства в воздухе и использовались в качестве ударных машин. К началу 2017-го зарегистрировано свыше 650 инцидентов, которые привели к потере F-16. По утверждениям американской стороны, ни один истребитель этого класса не был потерян в воздушном бою. В то же время "атакующих соколов" неоднократно сбивали огнем с земли. К примеру, во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году американцы потеряли не менее шести самолетов в результате действий ПВО Ирака.

Равные противники

В ответ на появление легких истребителей четвертого поколения в странах НАТО Советский Союз 6 октября 1977-го поднял в воздух первый МиГ-29. Главное предназначение этого самолета — завоевание локального превосходства в воздухе на относительно небольшом участке фронта. Дальние рейды и свободная охота — задача более тяжелых Су-27 и их многочисленных модификаций. МиГ-29 же действует в тесной привязке к земле — защищает от авиации пехоту и бронетехнику, прикрывает тыловые объекты, противодействует воздушной разведке противника. Легкие истребители, как правило, базируются почти у линии фронта, зачастую на малоподготовленных и не самых комфортных аэродромах. Поэтому МиГ-29 создавался как неприхотливый и исключительно надежный самолет.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-29
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Многоцелевой истребитель МиГ-29

Истребитель выполнен по интегральной аэродинамической схеме, с низкорасположенным крылом, двухкилевым оперением и разнесенными двигателями. "Двадцать девятый" — очень шустрая машина. Два двигателя РД-33 выдают тягу на форсаже в 17 тысяч килограмм-сил, которых 15-тонной машине хватает с избытком. Истребитель разгоняется до 2450 километров в час на высоте — это лучше показателей F-16. Благодаря большей скороподъемности российский самолет превосходит американский в ближнем воздушном бою в вертикальной плоскости, и в целом он более маневренный. Зато проекция "атакующего сокола" под некоторыми углами обзора почти на треть меньше, чем у МиГ-29, а значит, F-16 сложнее обнаружить визуально.

Многоцелевой истребитель МиГ-29
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский истребитель, от которого у противника кружится голова
Вместе с тем F-16 значительно проще и комфортнее в пилотировании, чем первые МиГ-29. Этого удалось добиться благодаря использованию электродистанционной системы управления. Легкие истребители советской постройки летали, напомним, на "механике". Западным летчикам, которым после распада СССР довелось поднять в воздух МиГ-29, самолет показался более тяжелым, жестким и требующим значительных физических усилий в управлении. Те же, кто справился с российским истребителем и в полной мере освоил его летные возможности, на восторженные эпитеты не скупились.

"Я поражен управляемостью этой машины, особенно ее способностью изменять ориентацию в полете, — признавался канадский летчик Боб Уэйд, одним из первых западных пилотов опробовавший МиГ-29 в деле. — Это истребитель с потрясающей маневренностью. Мне не дозволено сравнивать русский самолет с какими-то конкретными западными образцами. Но могу совершенно точно сказать, что по летным характеристикам он ни в чем не уступает западным аналогам, а в чем-то даже их превосходит".

Самолеты будущего

Оба самолета постоянно модернизируются. Последним потомком "двадцать девятого" стал многофункциональный МиГ-35С, впервые представленный на авиакосмическом салоне МАКС-2017. По сути, это уже принципиально новая машина, на которой установлены РЛС "Жук-А" с активной фазированной решеткой (станция отслеживает до 30 воздушных целей на удалении до 200 километров); трехканальная электроннодистанционная система управления (ранние МиГ-29 летали на "механике"); усовершенствованные двигатели РД-33МК с управляемым вектором тяги; встроенная и контейнерная оптико-локационные станции; пилот снабжен нашлемной системой целеуказания и прицеливания. Увеличены боевая нагрузка, запас топлива, ресурс двигателей, а стоимость летного часа при этом уменьшена в 2,5 раза.

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© Ruptly
Воздушные маневры многоцелевого МиГ-35: новейший истребитель России в действии

Последнюю версию своего легкого истребителя американцы впервые испытали в октябре 2015-го. Самолет получил обозначение F-16V, или Viper ("Гадюка"). Машина оборудована новейшим радаром с активной фазированной решеткой, новой приборной панелью, комплексом радиоэлектронной борьбы, обновленной системой управления огнем, нашлемной системой целеуказания. Ряд стран уже изъявил желание модернизировать собственный флот F-16C и F-16D до этой версии.

Истребитель Су-35
© Фото предоставлено компанией "Сухой"
Танцы с "Раптором". В чем превосходство российских истребителей над F-22
Многие эксперты оценивают F-16 и МиГ-29 как в целом равнозначные машины. Конечно, различия есть, но они не так велики, чтобы их нельзя было компенсировать высоким уровнем мастерства летчиков. Оба самолета воевали в разных частях света и хорошо показали себя в многочисленных вооруженных конфликтах. А их самые последние модификации прослужат еще не одно десятилетие.

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