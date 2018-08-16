Впервые севшие на Чукотке Ту-160 в ходе перелета не покидали границ России

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Маршрут перелета стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые впервые сели на Чукотке, проходил в пределах границ России, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ в четверг.

Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе летно-тактического учения дальней авиации выполнили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тысяч километров.

"Маршрут перелета проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей, в пределах границ Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе мероприятия экипажи самолетов Ту-160 выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе, а также условные пуски ракет по наземным целям на полигоне в Республике Коми.

Уточнялось, что летно-тактическое учение, в котором задействовано около 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78, проходит под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.