МРК "Вышний Волочек" пополнил группу кораблей ВМФ в Средиземном море

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Новейший малый ракетный корабль Черноморского флота "Вышний Волочёк" совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.

"Планируется, что уже сегодня к исходу дня корабль войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне и приступит к выполнению поставленных задач", — сказал он.

По данным Рулёва, в настоящее время экипаж корабля проходит через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.

"Вышний Волочек" является шестым кораблем модернизированной серии "Буян-М", которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.