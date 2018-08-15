Шойгу рассказал о ходе строительства новой базы ВМФ в Каспийске

КАСПИЙСК (Дагестан), 15 авг – РИА Новости. В дагестанском Каспийске продолжается работа по расширению бухты для кораблей ВМФ РФ, обустраивается инфраструктура на земле, сообщил в среду министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

По словам министра, решение перевести Каспийскую флотилию (морская компонента Южного военного округа) из Астрахани в Каспийск было принято в прошлом году.

"Хочу подчеркнуть, что в Каспийске должна быть построена современная военно-морская база с системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения", — сказал Шойгу, приехавший в этот город на совещание.

По его словам, один из важнейших вопросов — "организация ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов Каспийской флотилии в новом пункте базирования с учетом развития судоремонтных мощностей региона".

"Сейчас в рамках совершенствования системы базирования флотилии ведутся изыскательские работы по развитию Каспийской бухты, а также строительство объектов в порту Махачкала. Завершается капитальный ремонт зданий и сооружений для размещения формируемого в этом году 177-го полка морской пехоты. Обустраивается учебно-материальная база для отряда борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами", — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что "особое внимание нужно уделить жилому фонду, медицинскому и социально-бытовому обслуживанию военнослужащих и их семей, а также их культурному досугу".

Как сообщали в Минобороны, до конца этого года планируется завершить первый этап строительных работ. По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, перевод флотилии в Каспийск начнется в следующем году, но возможны сдвиги "вправо", все зависит от финансирования.

О предстоящем перебазировании Каспийской флотилии в минувшем апреле объявил сам Сергей Шойгу. По его словам, количество военнослужащих там "будет увеличиваться кратно".