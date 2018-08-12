США готовятся к битве с Россией в Северной Атлантике, пишут СМИ

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Американский флот готовится к противостоянию с Россией в Северной Атлантике. Об этом сообщает National Interest.

Издание приводит заявление главнокомандующего военно-морского флота США адмирала Джона Ричардсона, который в одном из интервью отметил, что недавняя активность российских подводных лодок в этом регионе достигла пиковых показателей за последние 25 лет.

Как отмечают авторы статьи, со схожим посылом в день своего назначения выступил и вице-адмирал Чарльз Ричард. Он занял пост главы подводного флота США 3 августа.

"Приготовиться к бою! Это был приказ адмирала Тофало (предшественника Ричарда, — Прим. ред.), и это мой приказ. Только благодаря готовности к бою мы можем предотвратить кровопролитие. Если же этого сделать не удастся, наш народ ждет и требует победы. Мы не подведем!", — заявил Ричард.

По мнению экспертов, подобные заявления отражают положения Национальной стратегии обороны на 2018 год, согласно которым для США приоритетнее противостояние с Россией и Китаем, нежели борьба с терроризмом.

В мае командование военно-морских сил заявило о воссоздании второго флота ВМС США, основной зоной деятельности которого станет восточное побережье США и Северная Атлантика. Главной задачей соединения, отмечает издание, станет противостояние "территориальным притязаниям Москвы" в отношении союзников Вашингтона.

Несмотря на угрозу со стороны китайских субмарин, ВМС США гораздо больше обеспокоены действиями российского флота. Издание приводит комментарий адмирала ВМС США Джеймса Фогго, который в 2016 году охарактеризовал напряжение в отношениях между Россией и США как "четвертую битву за Атлантику". Под первыми тремя имелись в виду две мировые и холодная война.

При этом авторы статьи также обращают внимание на растущую активность китайских ВМС. К 2020 году на боевое дежурство должны заступить еще 70 субмарин, помимо уже полученного за последнее десятилетие усиления.