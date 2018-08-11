Россия победила в конкурсе Армейских международных игр "Танковый биатлон"

Танк команды армии России во время стрельбы в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2018 на подмосковном полигоне Алабино.

Танк команды армии России во время стрельбы в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2018 на подмосковном полигоне Алабино.

АЛАБИНО, 11 авг — РИА Новости. Российские танкисты заняли первое место в конкурсе Армейских международных игр (АрМИ-2018) "Танковый биатлон", сообщили журналистам в пресс-центре игр.

"Команда РФ финишировала в финальном заезде (финальной гонке) с результатом 1 час 29 минут 55 секунд",- сказали в пресс-центре.

Триумф российской сборной принес экипаж под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Черноштана. Таким образом, российские танкисты шестой год подряд выигрывают "Танковый биатлон".

Четвертые Армейские международные игры проходили с 28 июля до 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них участвовали команды из 32 стран. Всего программой игр было предусмотрено 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке.