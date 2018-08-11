В Липецком авиацентре рассказали о "космических" возможностях МиГ-31

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Российский перехватчик МиГ-31 обладает непревзойденными качествами и дает летчикам поистине "космические" возможности. Об этом журналистам в преддверии Дня военно-воздушных сил России рассказал в субботу начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.

"Самолет МиГ-31 — непревзойденный боец по своим характеристикам. Наше подразделение занимается исследованием его возможностей. Полеты подразумевают выход в стратосферу, это требует дополнительного оборудования, экипировки", — сказал он.

По словам начальника Липецкого авиацентра, летчики во время полета на МиГ-31, как космонавты, видят закругление горизонта, а их скорость — вдвое больше скорости звука.

Сушков отметил, что в Липецком авиацентре на этот тип самолета переучивают молодых летчиков, хотя он "позиционируется как самолет для опытных". "Однако мы имеем опыт подготовки выпускников училищ на МиГ-31, и сегодня практикуем это для молодежи", — добавил он.