Весомый калибр. Оружие, бросившее вызов тяжелым танкам вермахта

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Семьдесят пять лет назад, в начале августа 1943-го, Государственный комитет обороны СССР постановил принять на вооружение Красной армии сразу четыре знаковых вида боевой техники. В войска пошли тяжелый танк ИС-1, 152-миллиметровая гаубица Д-1, самоходки СУ-122 и СУ-152. Это оружие ослабило преимущество немецких "тигров", "пантер" и "фердинандов" в бронировании и дальнобойности и позволило советским танкистам драться с лучшими машинами панцерваффе на равных. Об особенностях "великолепной четверки" — в материале РИА Новости.

ИС-1

ИС-1 (другое название — ИС-85, по калибру орудия) представляет собой, по сути, глубокую модернизацию тяжелых танков КВ-1 и КВ-1С, практически непробиваемых для немецкой противотанковой артиллерии в начале войны. Испытания машины проводились с 22 марта по 19 апреля 1943-го и завершились удачно. Комиссия пришла к выводу, что танки ИС-1 при меньшей массе значительно превосходили предшественников по крепости брони и скорости. Основным вооружением танка выбрали пушку Д-5Т калибра 85 миллиметров. В январе-марте 1944-го это же орудие начали ставить на серийные средние Т-34-85 — машины, которые многими военными специалистами, в том числе и на Западе, считаются лучшими танками Второй мировой.

© Фото : Общественное достояние Прототип танка ИС-1 © Фото : Общественное достояние Прототип танка ИС-1

Стоит отметить, что ИС-1 хоть и основал династию новых советских бронемашин, массово в войска не поставлялся. Всего было изготовлено около 130 танков этого типа, которые принимали участие в боях за освобождение Украины зимой-весной 1944-го. ИС-1 неплохо держали попадания 88-миллиметровых пушек "тигров" и сами наносили противнику серьезные повреждения. Однако бронезащиты и огневой мощи все-таки не хватало. Поэтому еще в ноябре 1943-го был принят на вооружение "идейный наследник" ИС-1 — ИС-2 со 122-миллиметровым орудием Д-25Т. Этот танк дрался на равных уже с "королевскими тиграми" ("тигр-II") и значительно превосходил по боевым возможностям все другие танки схожей весовой категории армий стран антигитлеровской коалиции.

Д-1

Мощную и мобильную 152-миллиметровую гаубицу Д-1 приняли на вооружение в качестве замены хорошо проверенной боями, но устаревшей и чересчур тяжелой М-10 образца 1938 года, снятой с производства еще осенью 1941-го. Во-первых, у лафета была слишком сложная конструкция. Во-вторых, Красная армия испытывала острый дефицит тягачей, способных достаточно быстро буксировать 4,5-тонное орудие по проселочным дорогам. В этом отношении Д-1 существенно отличалась от предшественницы и была почти на тонну легче.

Новые орудия активно применялись на завершающем этапе войны в 1944-1945 годах. Из них били с закрытых позиций по окопанной и открыто расположенной живой силе противника, фортификациям и заграждениям. Д-1 участвовала в контрбатарейной борьбе и уничтожении важных объектов во вражеском ближнем тылу. Для поражения танков и самоходок противника при самообороне артиллеристы заряжали в гаубицу бетонобойный снаряд и стреляли прямой наводкой. Советские артиллеристы по достоинству оценили точное, надежное и простое в эксплуатации орудие. И не только советские. Гаубицы Д-1 стояли на вооружении десятка стран. Более того, около 700 пушек находятся на складах хранения в России и сегодня. Дело в том, что осколочно-фугасными 152-миллиметровыми снарядами 53-ОФ-530, разработанными еще в 1930-х, могут стрелять и современные гаубицы того же калибра. И если их окажется мало, в бой пойдут пушки-ветераны, благо боеприпасов хватает.

СУ-122

Формально самоходную артиллерийскую установку СУ-122 приняли на вооружение в августе 1943-го, однако в серийное производство запустили еще в декабре 1942 года. Машину долго совершенствовали и устраняли многочисленные недостатки. СУ-122 — одна из первых разработанных в СССР противотанковых самоходок, принятых в крупносерийное производство, поэтому ее надо было довести до ума. Наиболее массово эта техника применялась в наступательных кампаниях второй половины 1943 года, но и потом самоходки активно и успешно применялись в боях вплоть до окончания Великой Отечественной. Сохранился только один экземпляр СУ-122 — в Бронетанковом музее в Кубинке.

CC BY 3.0 / Mike1979 Russia / Самоходная установка СУ-122 в Центральном музее бронетанкового вооружения и техники в Кубинке CC BY 3.0 / Mike1979 Russia / Самоходная установка СУ-122 в Центральном музее бронетанкового вооружения и техники в Кубинке

Основным вооружением самоходки было орудие М-30С — модификация нарезной 122-миллиметровой дивизионной гаубицы М-30 образца 1938 года. Дальность стрельбы прямой наводкой достигала 3,6 километра, этого хватало, чтобы вести огонь по тяжелой бронетехнике противника, не входя в ее зону поражения. Штатный кумулятивный снаряд БП-460А пробивал под прямым углом броню толщиной более 100 миллиметров. То есть можно было поразить в лоб даже "тигра", естественно, при должном мастерстве и хладнокровии экипажа, так как бронирование самой СУ-122 далеко не всегда выдерживало ответный удар.

СУ-152

Тяжелая самоходная артиллерийская установка СУ-152, построенная на базе танка КВ-1с и оснащенная мощной 152-миллиметровой гаубицей МЛ-20С, по своей боевой функции была больше штурмовым орудием, нежели противотанковым средством. Тем не менее прозвище "Зверобой" эта самоходка получила не просто так. Ее дебют состоялся до официального принятия на вооружение — летом 1943-го на Курской дуге. В боях участвовали всего 24 СУ-152, однако они показали себя более чем достойно. Из имевшихся образцов советской бронетехники только СУ-152 могли эффективно бороться с новыми и модернизированными немецкими танками и САУ практически на любой дистанции боя.

Так, экипаж майора Санковского, командира одной из батарей СУ-152, за день вывел из строя десять вражеских танков. А за всю Курскую битву тяжелые самоходки уничтожили и повредили 12 "тигров". Стоит отметить, что штатные бронебойные снаряды далеко не всегда пробивали сталь немецких тяжелых машин. Но даже близкого попадания осколочно-фугасного боеприпаса калибра 152 миллиметра часто было достаточно, чтобы нанести серьезные повреждения технике противника. Уцелевшие в годы войны СУ-152 находились на вооружении Советской армии и в послевоенное время, как минимум до 1958 года.