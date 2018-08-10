На Балтике расчеты С-400 отразили воздушный удар условного противника

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Расчеты дивизиона зенитной ракетной системы С-400 отразили воздушный удар условного противника в ходе учений на Балтийском флоте, сообщили в пятницу в пресс-службе флота.
Помимо уничтожения самолетов-нарушителей расчеты С-400 выполнили электронные пуски по другим мишеням, имитирующим низколетящие, высотные, маневренные, высокоскоростные и баллистические цели.
С-400 "Триумф" предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс"), а также любых других воздушных целей.