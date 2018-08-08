Летчики Балтфлота израсходовали за два дня учений больше тысячи снарядов

КАЛИНИНГРАД, 8 авг — РИА Новости. Летчики морской авиации Балтийского флота за время учений, которые длились двое суток, совершили около 50 вылетов, разыграли десять тактических эпизодов и израсходовали свыше 1 тысячи снарядов различного калибра, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
"В ходе боевого применения экипажи, преодолев систему противовоздушной обороны, произвели пуски 200 неуправляемых авиационных ракет, сбросили свыше 50 бомб калибра от 50 до 250 килограммов, а также выпустили более восьмисот 30-миллиметровых снарядов из авиапушек по различным целям на полигоне в Калининградской области", — сказал Мартов, отметив, что учения были плановыми и длились двое суток.
Летчики совершили около 50 вылетов, за которые разыграли свыше 10 тактических эпизодов по отработке задач поддержки сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, ведению воздушной разведки и уничтожению воздушных целей. Кроме того, летчики отработали элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях радиоэлектронного подавления.