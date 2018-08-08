Летчики Балтфлота израсходовали за два дня учений больше тысячи снарядов

КАЛИНИНГРАД, 8 авг — РИА Новости. Летчики морской авиации Балтийского флота за время учений, которые длились двое суток, совершили около 50 вылетов, разыграли десять тактических эпизодов и израсходовали свыше 1 тысячи снарядов различного калибра, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

По его словам, более 10 экипажей фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ выполнили стрельбы, пуски ракет и бомбометание.

"В ходе боевого применения экипажи, преодолев систему противовоздушной обороны, произвели пуски 200 неуправляемых авиационных ракет, сбросили свыше 50 бомб калибра от 50 до 250 килограммов, а также выпустили более восьмисот 30-миллиметровых снарядов из авиапушек по различным целям на полигоне в Калининградской области", — сказал Мартов, отметив, что учения были плановыми и длились двое суток.

Летчики совершили около 50 вылетов, за которые разыграли свыше 10 тактических эпизодов по отработке задач поддержки сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, ведению воздушной разведки и уничтожению воздушных целей. Кроме того, летчики отработали элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях радиоэлектронного подавления.