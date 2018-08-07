В Екатеринбурге сформировали новый пункт управления связи ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Новый пункт управления связи Центрального военного округа (ЦВО), который способен в режиме реального времени оценивать обстановку кризисных ситуаций и своевременно принимать решения по их устранению, сформирован в Екатеринбурге, сообщает во вторник ЦВО.
Основной задачей пункта управления является обеспечение оперативного управления войсками и системой связи в границах ответственности военного округа — от Поволжья до Байкала. При помощи специализированного программно-аппаратного комплекса (СПАК), состав дежурной смены в круглосуточном режиме ведет мониторинг состояния системы управления войсками ЦВО.
Также на пункт управления выведена система видеоконференцсвязи, которая позволяет проводить селекторные совещания. Дежурная смена осуществляет контроль выполнения основных мероприятий, проводимых в военном округе, таких, как занятия по боевой подготовке, проведение крупномасштабных учений, строительство инфраструктур и военных объектов по средствам системы видеотрансляции.
Ранее обязанности сформированного пункта управления связи возлагались на бригаду управления, которая дислоцируется в екатеринбургском гарнизоне, уточняет округ.