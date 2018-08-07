Новый реактор для АПЛ повысит боеготовность ВМФ, заявил адмирал Попов

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Создание в России реактора для подводных лодок, не требующего перезарядки ядерного топлива, имеет колоссальное значение для боеготовности подводных сил Военно-морского флота России, коэффициент использования атомной подводной лодки увеличивается в разы, сообщил РИА Новости во вторник бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

Так он прокомментировал сообщение агентства о том, что в России впервые создана и испытана активная зона — "сердце" ядерных реакторов атомных подводных лодок с ресурсом на весь жизненный цикл АПЛ, то есть не требующая перезарядки ядерного топлива.

"Это принципиальный вопрос, который имеет колоссальное значение для боеготовности подводных сил ВМФ, потому что "операция номер один", как мы ее называем на флоте, занимает более месяца, во время которого атомная боевая единица выводится из состава флота", — сказал Попов.

Он пояснил, что в зависимости от проекта лодки и режима ее эксплуатации перезарядка реактора происходит раз в 5-10 лет. Время перезагрузки ядерного топлива составляет примерно месяц.

"На это время боевой состав флота сокращается на единицу. С таким же реактором коэффициент использования подводной лодки повышается в разы", — сказал адмирал.