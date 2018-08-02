Кубанские ракетчики совершили марш с "Искандерами"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ракетчики Южного военного округа, дислоцированные на Кубани, были поднятый по учебной тревоге и совершили марш с оперативно-тактическими комплексами ОТРК "Искандер-М", сообщает пресс-служба ЮВО.

"Ракетное соединение 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное на Кубани, поднято по учебной тревоге в рамках проведения планового тактического учения с применением оперативно-тактических комплексов ОТРК "Искандер-М", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на марше военнослужащие отразили атаку диверсионно-разведывательной группы условного противника, отработали действия личного состава при налетах авиации, преодоление участков зараженной местности, различных заграждений и естественных препятствий. В назначенном районе ракетчики провели развертывание комплексов в боевое положение с марша на неподготовленных пусковых позициях, произвели их маскировку.

Кроме того, механики-водители ОТРК "Искандер-М" закрепили навыки вождения в различных условиях местности с преодолением горно-лесистого рельефа и маневрирования в ограниченном пространстве. В ходе учений военные отработают задачи с многократной сменой стартовых позиций. Боевым расчетам предстоит уничтожить морские цели условного противника в акватории Черного моря, и объекты условного противника, расположенные в горах, выполнив электронные пуски.

Ракетное соединение выполняет учебно-боевые задачи в едином замысле совместных тактических учений общевойскового объединения, сил 4 армии ВВС и ПВО ЮВО и Черноморского флота в районах черноморского побережья Кубани и Абхазии, сообщают в пресс-службе.

Уточняется, что всего к учениям привлечено более 500 военнослужащих-ракетчиков и около 50 единиц военной техники.