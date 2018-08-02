МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Новое поколение российских ракет класса "воздух-воздух" большой дальности представляет угрозу для узловых компонентов воздушных операций ВВС США — самолетов авиационного комплекса радиообнаружения и наведения (AWACS), пишет обозреватель журнала The National Interest Дэйв Маджумдар.
"Эти ракеты дальнего радиуса действия в сочетании с правильными бомбардировщиками способны лишить США возможности проводить воздушные операции как в Европе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — отмечает журналист.
Речь идет о ракете Р-37, разрабатываемой на ее базе РВВ-БД и перспективной авиационной КС-172 — проекта управляемого снаряда наибольшей дальности. Будучи на вооружении сверхзвукового истребителя перехватчика МиГ-31 и многофункционального истребителя Су-57 (Т-50 проекта "ПАК ФА"), эти вооружения будут полезны, если российской авиации понадобится атаковать американские самолеты управления, целеуказания и разведки программ AWACS и JSTARS или транспортные суда-заправщики Boeing KC-135 или КС-46.
Россия также в перспективе может использовать более современные ракеты, например, КС-172. Они обладают большей дальностью пуска: 460 километров против 370 у РВВ-БД. В то же время перспективы разработки и принятия на вооружение ракет проекта К-172 остаются неясными, добавляет эксперт.