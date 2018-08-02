Сердюков: ВДВ всегда решали самые сложные задачи в России и за ее пределами

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков в поздравлении личному составу и ветеранам "крылатой гвардии" с праздником отметил, что именно этот вид войск всегда решал самые сложные и ответственные задачи в России и за ее пределами.

"На всех этапах современной истории Отечества именно Воздушно-десантные войска с высокой степенью готовности решали самые сложные и ответственные задачи в любой точке нашей необъятной Родины и за ее пределами" сказал командующий ВДВ в своем обращении", — приводятся слова Сердюкова в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Командующий ВДВ подчеркнул, что в настоящее время благодаря господдержке продолжается дальнейшее совершенствование и развитие ВДВ как основы войск быстрого реагирования.

Сердюков также отметил, что "нынешнее поколение воинов-десантников следует героическим традициям своих предшественников, продолжает проявлять высокий профессионализм, мужество и отвагу при выполнении поставленных задач, в том числе по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике".

День ВДВ традиционно отмечается 2 августа.