Российские десантники победили в гонке на боевых машинах на Армейских играх

ПСКОВ, 1 авг – РИА Новости. Российские десантники показали лучшее время в индивидуальной гонке на боевых машинах в ходе второго этапа конкурса "Десантный взвод" Армейских международных игр.

"Самыми быстрыми экипажами в личном первенстве стали экипажи из России. Механики-водители смогли максимально разогнать боевые машины и показали лучшие результаты", — сообщает Минобороны РФ.

На полигоне "Струги красные" Псковской области проведена первая часть второго этапа конкурса "Десантный взвод" — "Индивидуальная гонка на боевых машинах". Было проведено 24 заезда, первое место у команды десантников из Российской Федерации, они преодолели дистанцию за 23 минуты 28 секунд. От каждой страны в гонке участвовало по три экипажа, им нужно было преодолеть трассу длиной в 5,6 километров. На трассе было установлено 12 искусственных и естественных препятствий, в том числе водных.

Второе место заняли десантники из Китая, они преодолели трассу за 39 минут 37 секунд. Третье место у Алжира со временем 1 час 2 минуты 43 секунды.

Вторая часть второго этапа индивидуального биатлона состоится 3 августа. Десантникам предстоит соревноваться в стрельбе с места из различных положений в составе взвода, со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, без экипажей.