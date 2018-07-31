Минобороны подало иск к производителю комплекса "Торнадо-С"

© Фото : предоставлено компанией "Тетис Про" Минобороны закупит 45 подводных аппаратов "Марлин-350" Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России о взыскании более 4,4 миллиарда рублей с Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ), на котором производится сборка нового реактивного комплекса залпового огня "Торнадо-С".

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 27 июля, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны.

НЗИВ входит в дивизион реактивных систем залпового огня концерна "Техмаш". Предприятия научно-производственного концерна "Техмаш" (входит в ГК "Ростех") занимаются производством боеприпасов калибра от 23 до 300 миллиметров. "Торнадо-С" является модифицированной версией реактивной системы залпового огня "Смерч".