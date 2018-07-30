КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. Мотострелковые подразделения Южного военного округа (ЮВО) в рамках учений будут предотвращать "захват" участков черноморского побережья Краснодарского края морской пехотой, сообщает пресс-служба ЮВО.

Как сообщается, "захватывать" участки морского побережья на общевойсковых полигонах Краснодарского края в рамках тактических учений будут подразделения морской пехоты Черноморского флота.

"Разведать места предполагаемой высадки морского десанта и не допустить прорыва обороны морского побережья предстоит мотострелковым подразделениям 49-й общевойсковой армии ЮВО", — информирует пресс-служба.

Как отмечается, в интересах общевойскового объединения также задействованы силы 4-й армии ВВС и ПВО округа и Новороссийской военно-морской базы, чьи корабли ударами по побережью будут поддерживать мотострелков.

"Развитие успеха морпехов обеспечат корабли и морская авиация Черноморского флота", — говорится в сообщении. В период учений командование войсками ЮВО оценит взаимодействие видов и родов войск.

Ротные тактические учения пройдут на различных участках черноморского побережья от Тамани до полигона Нагвалоу в Абхазии в период с 1 по 15 августа. В общей сложности в них примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих и будет задействовано около 600 единиц военной техники.