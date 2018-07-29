Под Пензой стартовал международный конкурс военных оружейников

САМАРА, 29 июл — РИА Новости. Международный конкурс среди военных оружейников "Мастер-оружейник" стартовал на полигоне "Учебный" в Пензенской области, сообщает в воскресенье пресс-центр соревнований.

"Сегодня, 29 июля, на полигоне "Учебный" в Пензенской области состоялась торжественная церемония открытия конкурса среди военных оружейников "Мастер-оружейник", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, конкурс проводится в рамках IV Армейских международных игр и является самым представительным за все время его проведения. В этом году помимо России, Китая и Казахстана в нем представлены команды Ирана, Армении и Узбекистана.

Пензенская область приветствовала участников конкурса показательными выступлениями юнармейцев, спортсменов ДОСААФ, музыкальных и творческих коллективов. Были представлены танцевальные постановки стран-участниц, исполнены народные песни на национальных языках. Военнослужащие команд-участниц прошли торжественным маршем.

Для гостей и зрителей, прибывших на полигон "Учебный" поддержать участников конкурса, развернута выставка продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса Пензенской области с выставочными образцами исторического и современного артиллерийского и стрелкового вооружения, работает пункт отбора на военную службу по контракту.

Конкурс пройдет в пять этапов. Участники соревнований будут состязаться в экстремальной буксировке и выполнении ремонта поврежденных гаубиц, зенитных установок и реактивной системы залпового огня "Град". В рамках конкурса пройдут также оружейный биатлон и эстафета ремонтных взводов.

Итоги конкурса подведут 5 августа. Победителям будут вручены кубки, медали и памятные подарки.