«Это называется осмос, или питтинговая коррозия, — уточняет старший строитель кораблей Дмитрий Котловский, отвечающий за проведение регламентных работ на «Коммуне». — На краске образуются пузырьки, в которых скапливается морская вода. В сухом доке мы все это смываем, счищаем, проводим пескоструйную обработку — соли на поверхности металла остаться не должно.

После очистки делаем так называемый замер остаточных толщин — берем 800 точек на подводной части корпуса и каждую тщательно промеряем. В местах, где обшивка из-за коррозии истончилась более чем на 40 процентов, навариваем накладные листы усиления. Для «Коммуны» заявлено 224 квадратных метра таких листов. В целом же, насколько могу судить, состояние корпуса очень хорошее».