"Уралвагонзавод" предложил Минобороны новую версию модернизации танка Т-72

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Специалисты "Уралвагонзавода" разработали и передали в Минобороны проект очередного этапа модернизации основного боевого танка Т-72, сообщил заместитель генерального директора корпорации по спецтехнике Вячеслав Халитов.

"Это легендарнейший танк-долгожитель, который живет с 70-х годов прошлого столетия. И не собирается заканчивать свою жизнь. Мы очередную версию модернизации этой машины предложили министерству обороны", — заявил он на пресс-брифинге перед открытием конкурса "Танковый биатлон".

Халитов не уточнил, в чем конкретно будет заключаться модернизация, однако подчеркнул, что инженеры "не стоят на месте" и работают над повышением огневой мощи, подвижности и других боевых характеристик танка. По его словам, как и раньше, при создании очередной модификации Т-72 будет проанализирован и учтен опыт соревнований по танковому биатлону, на которых машины подвергаются "запредельным нагрузкам".

"На соревнованиях танки эксплуатируются предельно жестко, в условиях плотной запыленности, высоких скоростей, достигающих 75 километров в час, повышенных температур. Преодолевают множество препятствий: гребенка, стенки, рвы, водные преграды. Такой опыт позволяет провести всестороннюю оценку техники, в том числе проверить ее боевую производительность — скорость поиска и поражения цели, проходимость и надежность", — подчеркнул замдиректора корпорации.

Он отметил, что особенно тяжело в таком режиме приходится чувствительным оптико-электронным прицельным системам, отвечающим за точность выстрелов.

Шестой конкурс "Танковый биатлон" стартовал на подмосковном полигоне Алабино в субботу. С 2013 года количество стран-участниц увеличилось с четырех до 23. От каждой страны в конкурсе принимает участие по 4 танковых экипажа (3 основных, 1 запасной). Конкурс проводится в 3 этапа. Первый – "Индивидуальная гонка". По его итогам определяются три лучших экипажа, а также 12 сборных которые примут участие во втором этапе – полуфинальных эстафетах. Третий этап – финальная эстафета, в которой примут участие 4 лучшие сборные.

Т-72 "Урал" — самый массовый основной боевой танк второго поколения. Принят на вооружение в Вооруженных силах СССР с 1973 года. Т-72 разработан и производился "Уралвагонзаводом" в Нижнем Тагиле. Состоит на вооружении стран СНГ, экспортировался в страны Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии (M84), Польше (PT-91), Чехословакии и Индии которые, в свою очередь, также их экспортировали.