"Сухой" построит для ВКС еще семь истребителей Су-35С

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Компания "Сухой" построит для Воздушно-космических сил России еще 7 многофункциональных истребителей Су-35С в 2018 году, три уже изготовлены, заявил в ходе единого дня военной приемки генеральный директор "Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина" (входит в компанию "Сухой") Александр Пекарш.

"В настоящий момент в соответствии с условиями государственного контракта изготовлено три многоцелевых многофункциональных сверхманевренных истребителя Су-35С. В 2018 году заводом в рамках гособоронзаказа планируется изготовить еще семь самолетов Су-35С", — сказал он.

Три самолета, готовых к отправке, выдержали наземные и летные испытания, приняты военным представительством и переданы в эксплуатирующую организацию Минобороны России, отметил Пекарш.

Он добавил, что завод выполнит все обязательства по ГОЗ "в заданные сроки и с надлежащим качеством".